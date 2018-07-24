В Сети просят наказать девушку, зарубившую топором котёнка на Алтае 

Пользователи разместили петицию в интернете. На данный момент собрано почти 6 тысяч пользователей. Скандал разгорелся накануне. 16-летняя жительница Алтайского края разрубила котенка топором на колоде для рубки дров и изрезала его ножом, а ее сестра сняла происходящее на камеру и выложила в интернет. Весь ролик девушки смеются и переговариваются между собой. Позже выяснилось, что живодерка является дочерью главы Михайловского сельсовета Виктора Штрауха. Мать школьницы заявила, что животное было больное и девочка хотела избавить его от страданий.