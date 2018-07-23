На Алтае проверят видео, на котором девушка топором убила котенка

По его словам, видео было обнаружено во время мониторинга социальных сетей. На нем запечатлено, как девушка топором разрубила котенка. Весь ролик сопровождается смехом и общением с подружкой.

"По факту случившегося начата проверка, специалисты дадут оценку и примут решение", — сказал собеседник агентства.

В августе 2017 года Индустриальный районный суд Хабаровска вынес приговор по делу «хабаровских живодерок». Суд установил, что жертвами стали 15 животных и птиц. В ходе расследования дела вскрылись и другие преступления, за которые участникам также назначены наказания. Алена Савченко признана виновной по ряду статей и получила четыре года и три месяца лишения свободы, Алина Орлова — три года и десять дней. Кроме того, за издевательства над животными и их убийства девушки получили по 150 часов обязательных работ.

В декабре 2017 года, рассмотрев апелляцию осужденных, Хабаровский краевой суд снизил срок заключения для Савченко до четырех лет, Орловой — до трех лет, так как срок давности за преступления по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Оскорбление чувств верующих» истек.