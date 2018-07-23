Ярославца приговорили к реальному сроку за кражу зубной пасты

Ярославле суд приговорил мужчину к реальному сроку — 4 годам и 4 месяцам общего режима — за кражу восьми тюбиков зубной пасты. Также его признали виновным в покушении на грабеж.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в марте этого года. Мужчина зашел в магазин на улице Панина и украл зубную пасту. После он вернулся, чтобы взять пену для бритья.

Злоумышленника заметили сотрудники магазина. Они позвонили в полицию.

Оказалось, что мужчина ранее был судим за преступления имущественного характера и наркоторговлю.