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Ярославца приговорили к реальному сроку за кражу зубной пасты
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Ярославца приговорили к реальному сроку за кражу зубной пасты 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Ярославле суд приговорил мужчину к реальному сроку — 4 годам и 4 месяцам общего режима — за кражу восьми тюбиков зубной пасты. Также его признали виновным в покушении на грабеж.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел в марте этого года. Мужчина зашел в магазин на улице Панина и украл зубную пасту. После он вернулся, чтобы взять пену для бритья.
Злоумышленника заметили сотрудники магазина. Они позвонили в полицию.
Оказалось, что мужчина ранее был судим за преступления имущественного характера и наркоторговлю.
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