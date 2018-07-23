Житель Гвардейского района заплатил почти 200 тысяч рублей за срубленные на дрова ивы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Мужчина незаконно уничтожил деревья на территории у дороги, ведущей от улицы Чекистов к очистным сооружениям в посёлке Озерки в феврале 2018 года. Он причинил муниципальному образованию материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Его действия соответствуют ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений").

Гвардейский районный суд признал гражданина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Мужчина не выплатил эту сумму, после чего прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании ущерба в сумме 203 950 рублей. Суд согласился с этим требованием. В настоящее время житель посёлка Озерки возместил 191 500 рублей.