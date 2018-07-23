Директор «Мордовпромстроя» скрыл от бюджета 46 миллионов рублей

Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении экс-руководителя АО «Трест „Мордовпромстрой“, сообщается на сайте республиканского СУ СКР. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Следователи располагают информацией, что мужчина, находясь в должности гендиректора, с июля 2015 по март 2016 года включал в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и по налогу на прибыль искаженные данные. В результате он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 46 млн рублей.

Сейчас на имущество обвиняемого наложен арест на сумму 2 млн рублей, а на имущество организации более 53 млн рублей.

На данный момент уголовное дело передано в суд.