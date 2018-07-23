В суде рассказали, когда начнутся слушания по делу об убийстве в Скопине

25 июля в Скопинском районном суде начнется открытое судебное заседание по уголовному делу в отношении жителя Скопина , обвиняемого в убийстве бывшей сожительницы. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на пресс-службу суда. Напомним, правоохранительные органы возбудили на скопинца уголовное дело по ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ . По версии следствия, 24 мая текущего года на автостоянке возле магазина «Магнит» он напал с ножом на экс-сожительницу из-за ее отказа продолжать с ним прежние отношения. Обвиняемый нанес женщине два ножевых ранения, от которых потерпевшая через непродолжительное время скончалась в больнице. Фигурант уголовного дела был помещен и продолжает находиться под стражей. Как отмечает пресс-служба суда, на данном этапе судопроизводства никаких заявлений и ходатайств от сторон не поступало.