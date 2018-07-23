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Арестованного за причинение тяжкого вреда здоровью спасли при попытке суицида в СИЗО «Медведь»
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Арестованного за причинение тяжкого вреда здоровью спасли при попытке суицида в СИЗО «Медведь» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Арестованный попал в больницу после попытки самоубийства в столичном СИЗО №4, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 22 июля в НИИ им. Н. Склифосовского доставили Сослана Колоева 1978 г. рождения с телесными повреждениями. «Как выяснили оперативники, гражданин, находясь в камере СИЗО „Медведь“, попытался свести счеты с жизнью. Он арестован по ст. 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“, — сказал источник.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, а мужчине оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как сообщила Агентству „Москва“ пресс-секретарь Зюзинского суда Асият Ахмедова, 20 июля в отношении С. Колоева была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
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