В Барнауле суд вынес приговор сотруднице детсада после отравления детей крысиным ядом

По имеющейся информации, женщину признали виновной в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные в отношении работ и услуг для детей младше шести лет.

Следствие установило, что, работая в 2017 году помощницей воспитателя, женщина обнаружила следы грызунов и решила самостоятельно от них избавиться. Она насыпала под кровати крысиную отраву, которую нашли четырехлетние дети и решили ее попробовать. Двух воспитанников детского сада госпитализировали с отравлением.

В пресс-службе сообщили, что суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься воспитательной и образовательной деятельностью в дошкольных и школьных образовательных учреждениях сроком на два года.