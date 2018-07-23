Бывшего воспитателя детсада на Алтае осудили за отравление детей препаратом от грызунов

БАРНАУЛ , 23 июля. / ТАСС /. Бывшую сотрудницу детсада в городе Барнауле осудили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья: женщина разложила в учреждении отраву для грызунов, в результате пострадали два ребенка. Об этом сообщили в понедельник в региональном следственном управлении СК РФ.

"37-летняя бывшая сотрудница барнаульского детского сада № 161 признана виновной в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей в возрасте до шести лет. Женщине назначено два года лишения свободы условно, она на два года лишена права заниматься воспитательной и образовательной деятельностью в дошкольных и школьных учреждениях", — сообщили в ведомстве.

Установлено, что в 2017 году женщина работала помощником воспитателя в младшей группе детсада. В спальне она обнаружила следы грызунов и, нарушив санитарные нормы, самостоятельно положила под кровати отраву. Вещество находилось в доступном месте, и два четырехлетних воспитанника съели его. С признаками отравления детей госпитализировали в больницу, где им своевременно оказали помощь.