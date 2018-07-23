В Калининградской области осудили мужчину, пытавшегося провезти в поезде крупную партию анаболических стероидов

Жителя Светлогорска осудили за попытку провезти в поезде крупную партию анаболических стероидов, свободный оборот которых запрещён на территории России . Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.

Мужчина в январе 2018 года вёз в Калининград сильнодействующие вещества — анаболические стероиды различных наименований в таблетках, ампулах, флаконах, которые приобрёл в Республике Беларусь . Его задержали в поезде. Пассажир сообщил, что всё перечисленное предназначено для личного потребления.

Нестеровским районным судом он признан виновным по ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда — незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС — сильнодействующих веществ"). Его приговорили к трём годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.