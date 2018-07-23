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В Калининградской области осудили мужчину, пытавшегося провезти в поезде крупную партию анаболических стероидов
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В Калининградской области осудили мужчину, пытавшегося провезти в поезде крупную партию анаболических стероидов 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Жителя Светлогорска осудили за попытку провезти в поезде крупную партию анаболических стероидов, свободный оборот которых запрещён на территории России. Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры.
Мужчина в январе 2018 года вёз в Калининград сильнодействующие вещества — анаболические стероиды различных наименований в таблетках, ампулах, флаконах, которые приобрёл в Республике Беларусь. Его задержали в поезде. Пассажир сообщил, что всё перечисленное предназначено для личного потребления.
Нестеровским районным судом он признан виновным по ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда — незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС — сильнодействующих веществ"). Его приговорили к трём годам и двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.
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