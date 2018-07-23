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В Ижевске заведующую терапевтического отделения взяли с поличным при получении денег от пациента
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В Ижевске заведующую терапевтического отделения взяли с поличным при получении денег от пациента 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске заведующую терапевтическим отделением Городской клинической больница №9 взяли с поличным при получении от пациента 18 тыс. рублей за экстренную госпитализацию. Как сообщает пресс-служба Первомайского районного суда города, инцидент произошел 2 марта 2016 года.
56-летней женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 159 УК России («Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам»). Суд назначил наказание в виде штрафа 20 тыс. рублей. Однако в связи с тем, что с момента совершения преступления прошло более 2 лет, врача освободили от наказания.
Кроме того, заведующую терапевтическим отделение девятой городской больницы Ижевска обвинили в подстрекательстве к мошенничеству. Женщина предложила врачу-эндоскописту взять у пациента 2 тыс. рублей за заключение эндоскопического обследования «о наличии у него заболевания, в соответствии с которым он подлежит экстренной госпитализации в терапевтическое отделение стационара на бесплатной основе». Врач-эндоскопист также была изобличена с поличным сотрудниками полиции. Однако уголовное дело по этому эпизоду было прекращено из-за отсутствия состава преступления.
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