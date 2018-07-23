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В Петербурге ищут лжеминера, «заминировавшего» метро
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В Петербурге ищут лжеминера, «заминировавшего» метро 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сотрудники полиции Петербурга заняты поисками мужчины, который позвонил по «02» и заявил о готовящихся взрывах в кафе-шашлычнице на Большеохтинском проспекте и на станции метро «Площадь Александра Невского», передают «Невские новости».
Инцидент произошел вечером 21 июля.
Проверка показала, что никаких взрывчатых веществ в указанных местах нет.
Также мужчина представился именем Вадим Кузьменко.
Мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок, зарегистрирован на гражданина Узбекистана 1997 года рождения.
Установлено, что звонок был совершен из дома на Будапештской улице.
Там подозрительных людей не обнаружено. Ведется розыск минера, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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