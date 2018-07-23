В Кировской области женщина погибла после нападения собак

По версии следствия, 18 июля в деревне Мокрецы Кирово-Чепецкого района две среднеазиатские овчарки напали на местных жителей. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали сотрудников полиции и «скорую помощь». Женщина 1947 года рождения была госпитализирована с тяжелыми травмами, несколько дней находилась в реанимации. Мужчине, на которого напали собаки, была оказана помощь на месте. Кроме того, сотрудники полиции спасли от нападения собак женщину с ребенком. Полицейским пришлось применить табельное оружие и застрелить животных.

"22 июля от полученных в результате происшествия травм женщина скончалась в больнице. В настоящее время уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции по статье 118 УК РФ ("причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), передано следователям СУСКР по Кировской области. В связи со смертью женщины уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью — причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Следствию известен владелец собак. Расследование продолжается.