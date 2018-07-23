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В Кировской области женщина погибла после нападения собак
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В Кировской области женщина погибла после нападения собак 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Город Киров.RU
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июл — РИА Новости. Следователи в Кирово-Чепецке выясняют обстоятельства гибели женщины после нападения на нее двух среднеазиатских овчарок, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
По версии следствия, 18 июля в деревне Мокрецы Кирово-Чепецкого района две среднеазиатские овчарки напали на местных жителей. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали сотрудников полиции и «скорую помощь». Женщина 1947 года рождения была госпитализирована с тяжелыми травмами, несколько дней находилась в реанимации. Мужчине, на которого напали собаки, была оказана помощь на месте. Кроме того, сотрудники полиции спасли от нападения собак женщину с ребенком. Полицейским пришлось применить табельное оружие и застрелить животных.
"22 июля от полученных в результате происшествия травм женщина скончалась в больнице. В настоящее время уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции по статье 118 УК РФ ("причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), передано следователям СУСКР по Кировской области. В связи со смертью женщины уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью — причинение смерти по неосторожности", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Следствию известен владелец собак. Расследование продолжается.
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