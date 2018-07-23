Растерзанная собаками в Кирово-Чепецком районе пенсионерка умерла: следком расследует уголовное дело

По версии следствия, 18 июля текущего года в деревне Мокрецы Кирово-Чепецкого района две среднеазиатские овчарки напали на местных жителей.

Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали сотрудников полиции и «Скорую медицинскую помощь». Женщина, 1947 года рождения, была госпитализирована с тяжелыми травмами, несколько дней находилась в реанимации.

Мужчине, на которого также напали данные собаки, была оказана помощь на месте. Кроме того, сотрудники полиции спасли от нападения собак женщину с ребенком. 22 июля от полученных в результате происшествия травм женщина скончалась в больнице.

«В настоящее время уголовное дело, возбужденное сотрудниками полиции по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), передано следователям СУ СКР по Кировской области. В связи со смертью женщины уголовное дело переквалифицировано на более тяжкую статью — 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Следствию известен владелец данных собак, в ближайшее время планируется провести с ним определенные следственные действия. Расследование продолжается.

Фото — СУ СКР по Кировской области