Адвокат: случай в ярославской колонии должен послужить толчком к огромной реформе

Пытки и издевательства над заключенными практикуют во многих колониях страны. Такое мнение высказал глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов

«Это методы и способы, которые используют по всей России . К сожалению, метод насильственного воспитания является, по мнению руководителей данной колонии, одним из самых эффективных, и пока его полностью не истребили. Этот случай, безусловно, должен послужить для начала огромной реформы», — сказал адвокат в беседе с НСН.

Несколько дней назад «Новая газета» опубликовала видео с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН . На записи видно, что сотрудники исправительной колонии № 1 Ярославля по очереди бьют заключенного резиновыми дубинками и кулаками по ступням и голеням. Данные события имели место в июне 2017 года. СК по жалобе арестанта проводил проверку, но отказался заводить уголовное дело.

После публикации видео СК организовал новую проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». Следствием уже установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Шесть человек задержаны, от исполнения должностных полномочий отстранены 17 сотрудников УФСИН.

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