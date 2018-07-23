Ещё
Адвокат: случай в ярославской колонии должен послужить толчком к огромной реформе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат: случай в ярославской колонии должен послужить толчком к огромной реформе 

Свободная пресса 56 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пытки и издевательства над заключенными практикуют во многих колониях страны. Такое мнение высказал глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнеры» Александр Карабанов.
«Это методы и способы, которые используют по всей России. К сожалению, метод насильственного воспитания является, по мнению руководителей данной колонии, одним из самых эффективных, и пока его полностью не истребили. Этот случай, безусловно, должен послужить для начала огромной реформы», — сказал адвокат в беседе с НСН.
Несколько дней назад «Новая газета» опубликовала видео с портативного видеорегистратора, которые обязаны носить сотрудники ФСИН. На записи видно, что сотрудники исправительной колонии № 1 Ярославля по очереди бьют заключенного резиновыми дубинками и кулаками по ступням и голеням. Данные события имели место в июне 2017 года. СК по жалобе арестанта проводил проверку, но отказался заводить уголовное дело.
После публикации видео СК организовал новую проверку, результатом которой стало возбуждение уголовного дела по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия». Следствием уже установлены личности всех сотрудников исправительной колонии, которые принимали участие в избиении заключенного. Шесть человек задержаны, от исполнения должностных полномочий отстранены 17 сотрудников УФСИН.
Новости по теме: Опубликовавшая видео пыток в колонии адвокат уехала из России
Свободная пресса: последние новости
Директор аналитического центра «Роскосмоса» написал заявление об увольнении Брадуер уверен, что не выживет в России В Ростовской области молодая девушка изрезала ножом пенсионера в ответ на замечание
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из россиян сделают «вечных пешеходов»181
Россияне взбунтовались из-за нового налога395
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе260
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль13
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики12
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение