В Краснодаре двух полицейских подозревают в сбыте наркотиков

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте, которые подозреваются в незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в марте сотрудники полиции продали местному жителю ранее приобретённое наркотическое средство массой 0,28 грамма. Преступные действия сотрудников полиции были пресечены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет решен вопрос об увольнении полицейских из ОВД, а также о дисциплинарной ответственности их руководителей", — приводит Южное СУТ СК данные пресс-службы транспортной полиции.

В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, говорится в сообщении.