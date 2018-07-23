В Ханты-Мансийске в собственной квартире найден мертвым предприниматель 

Ночью 20 июля в собственной квартире найден мертвым генеральный директор ООО «Праздник» Сергей Григорьев. На теле убитого — множественные колото-резанные раны.
По данным Ura.ru, 58-летний мужчина — бывший заместитель начальника Сургутского РУБОПа, ветеран МВД.
В пресс-службе Следственного управления СКР по ХМАО— Югре сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело.
На месте происшествия работают следователи-криминалисты. Допрашиваются родственники и знакомые погибшего, соседи. Изучаются видеозаписи с камер наблюдения.