Поляк в Киеве ножом убил мужчину и ранил женщину

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба столичного отделения Нацполиции Украины на своем сайте.

В ночь на понедельник полиция получила сообщение, что в Деснянском районе Киева на улице Гната Хоткевича обнаружен мертвый мужчина с множественными ножевыми ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, которая из записей камер видеонаблюдения получила приметы мужчины, причастного к преступлению.

«Вскоре наряд полиции у дома на улице Двинской увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали «скорую», а полицейские начали задерживать нападающего, похожего на человека, которого зафиксировали видеокамеры на улице Гната Хоткевича. В результате злоумышленник бросился с ножом на сотрудников полиции, старший наряда применил табельное оружие», — говорится в сообщении.

По данным полиции, правонарушитель получил ранение ноги и был госпитализирован в больницу. Подозреваемый — гражданин Польши 1989 года рождения.

Заведено уголовное дело по статье «покушение на убийство», «умышленное убийство», «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».