Сотрудников МГЭУ подозревают в коммерческом подкупе

Региональный следственный комитет расследуется уголовное дело по факту совершения коммерческого подкупа должностными лицами Тверского института (филиала) автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский гуманитарно-экономический университет» (п.п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ).

По версии следствия, с 7 по 10 мая 2018 года преподаватели, выполняющие управленческие функции в Тверском институте (филиале) автономной некоммерческой организации высшего образования Московский гуманитарно — экономический университет, собирали со студентов деньги. За плату студенты сдавали государственные экзамены и защищали выпускные квалификационные работы, а также получали документы об образовании и о квалификации государственного образца. Ряд студентов даже не присутствовали на государственных аттестационных испытаниях, вместе с тем оценки за успешное прохождение им выставили. Кроме этого, установлены многочисленные нарушения в организации и ведении как учебного процесса, так и порядка проведения государственной итоговой аттестации.

Следователями СКР проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших преступление, а также дополнительных фактов противоправной деятельности в данном университете. Расследование продолжается.