Громкие дела о госизмене и разглашении гостайны в отношении ученых космической отрасли 

ТАСС-ДОСЬЕ. 22 июля 2018 года член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев сообщил ТАСС, что столичный суд санкционировал арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной институт "Роскосмоса") Виктора Кудрявцева, обвиняемого по делу о госизмене.
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как ученых космической отрасли судили в России за государственную измену (статья 275 Уголовного кодекса, УК РФ) и выдачу секретных сведений за рубеж (статья 283 УК РФ).
2000 год, Валентин Данилов; КГТУ
18 мая 2000 года следственным отделом Управления ФСБ по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя теплофизического центра Красноярского государственного технического университета (КГТУ; в 2006 году вошел в состав Сибирского федерального университета), специалиста в области физики плазмы Валентина Данилова. Он обвинялся в госизмене в пользу Китая: в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года Данилов передавал представителям Ланьчжоуского института физики Китайской академии космических технологий секретные сведения о системах защиты российских космических аппаратов от солнечного излучения.
Обвиняемый утверждал, что все переданные КНР материалы давно были рассекречены. 16 февраля 2001 года он был арестован. Прокуратура и УФСБ по Красноярскому краю предъявили Данилову обвинение по статьям 275 ("Государственная измена") и 159 ("Мошенничество") УК РФ, вменяя ему не только шпионаж в пользу Китая, но и присвоение 466 тыс. руб. из заключенного контракта с Всекитайской экспортно-импортной компанией точного машиностроения на выполнение работ.
В декабре 2003 года ученый был оправдан присяжными Красноярского краевого суда. Однако прокуратура опротестовала вердикт, ссылаясь на существенные нарушения процессуальных норм, и приговор был отменен. 24 ноября 2004 года Данилов был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В июне 2005 года Верховный суд РФ сократил ему срок на год. 24 ноября 2012 года Данилов был условно-досрочно освобожден по решению суда Советского района города Красноярска.
2003 год, Игорь Решетин; «ЦНИИмаш-Экспорт»
В декабре 2003 года следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело о госизмене в отношении гендиректора компании «ЦНИИмаш-Экспорт» Игоря Решетина и четырех его подчиненных. Поводом для этого стал контракт, заключенный в 1996 году «ЦНИИмаш-Экспорт» с Всекитайской импортно-экспортной корпорацией точного машиностроения. По нему российская компания должна была составить отчет о «численном моделировании аэродинамического обтекания асимметрических моделей в условиях сверхзвукового потока» (спускаемых аппаратов космических кораблей).
Сотрудники «ЦНИИмаш-Экспорт» обвинялись в незаконном экспорте в КНР материалов и технологий, а также в незаконном выполнении работ, которые могли быть использованы «при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники». В октябре подозреваемые были арестованы, и им было предъявлено обвинение.
3 декабря 2007 года Лефортовский суд Москвы приговорил Решетина к 11,5 годам в колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела (за исключением Сергея Твердохлебова, который был переквалифицирован в свидетели обвинения и умер до суда) получили от 5 до 11 лет. 19 июня 2012 года Решетин был освобожден досрочно.
2006 год, Олег Коробейничев; ИХКГ СО РАН
17 марта 2006 года следственный отдел Управления ФСБ по Новосибирской области предъявил обвинение в разглашении гостайны заведующему лабораторией кинетики процессов горения новосибирского Института химической кинетики и горения (ИХКГ) СО РАН Олегу Коробейничеву. Следователи ФСБ предполагали, что ученый разгласил гостайну в одной из работ, подготовленных по гранту США, а также передавал в научно-исследовательский центр минобороны США секретную информацию о разрабатываемых в РФ новых видах твердого ракетного топлива.
С Коробейничева взяли подписку о невыезде. Согласно публикациям СМИ, в декабре 2006 года дело в отношении ученого было передано в суд, процесс слушания был закрытым. Академики РАН Юрий Цветков и Юрий Молин, а также тогдашний руководитель ИХКГ СО РАН Сергей Дзюба направили обращение в Общественную палату РФ в защиту Коробейничева, где указали на открытый характер работ обвиняемого.
25 мая 2007 года следственный отдел УФСБ по Новосибирской области прекратил уголовное дело, так как секретная связь ученого с Пентагоном не подтвердилась.
2010 год, Святослав Бобышев и Евгений Афанасьев; «Военмех»
16 марта 2010 года в Санкт-Петербурге были арестованы 56-летний Святослав Бобышев и 57-летний Евгений Афанасьев — профессора кафедры «Стартовые технические комплексы ракет и космических аппаратов» Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова.
Их обвиняли в передаче Китаю сведений, касавшихся динамики движения в воде межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» при подводном старте. За переданные данные они получили $7 тыс. вознаграждения. Оба фигуранта дела свою вину отрицали. 20 июня 2012 года Афанасьев был приговорен к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, Бобышев — к 12 годам колонии строгого режима. 11 апреля 2015 года Афанасьев скончался в колонии в Ульяновской области от инфаркта.
2015 год, Владимир Лапыгин; ЦНИИмаш
В мае 2015 года по обвинению в госизмене и передаче секретных сведений был арестован сотрудник ЦНИИмаш и преподаватель Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Н. Э. Баумана 74-летний Владимир Лапыгин. В 1987-2005 годах он был начальником Научно-технического центра аэрогазодинамики ЦНИИмаш, участвовал в разработке ракет-носителей и возвращаемых космических аппаратов.
Впоследствии стало известно, что его обвиняли в передаче Китаю программы для расчета прохождения через атмосферу спускаемого аппарата корабля «Союз». Сам Лапыгин, признавая факт передачи программы, свою вину отрицал, заявляя, что она не была секретной. По его словам, сделал он это для заключения выгодного для ЦНИИмаш контракта, связанным с китайской пилотируемой космической программой «Шэньчжоу». 23 сентября 2016 года Мосгорсуд приговорил Лапыгина к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.