Громкие дела о госизмене и разглашении гостайны в отношении ученых космической отрасли

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как ученых космической отрасли судили в России за государственную измену (статья 275 Уголовного кодекса, УК РФ) и выдачу секретных сведений за рубеж (статья 283 УК РФ).

18 мая 2000 года следственным отделом Управления ФСБ по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя теплофизического центра Красноярского государственного технического университета (КГТУ; в 2006 году вошел в состав Сибирского федерального университета), специалиста в области физики плазмы Валентина Данилова. Он обвинялся в госизмене в пользу Китая : в период с декабря 1998 года по октябрь 1999 года Данилов передавал представителям Ланьчжоуского института физики Китайской академии космических технологий секретные сведения о системах защиты российских космических аппаратов от солнечного излучения.

Обвиняемый утверждал, что все переданные КНР материалы давно были рассекречены. 16 февраля 2001 года он был арестован. Прокуратура и УФСБ по Красноярскому краю предъявили Данилову обвинение по статьям 275 ("Государственная измена") и 159 ("Мошенничество") УК РФ, вменяя ему не только шпионаж в пользу Китая, но и присвоение 466 тыс. руб. из заключенного контракта с Всекитайской экспортно-импортной компанией точного машиностроения на выполнение работ.

В декабре 2003 года ученый был оправдан присяжными Красноярского краевого суда. Однако прокуратура опротестовала вердикт, ссылаясь на существенные нарушения процессуальных норм, и приговор был отменен. 24 ноября 2004 года Данилов был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима . В июне 2005 года Верховный суд РФ сократил ему срок на год. 24 ноября 2012 года Данилов был условно-досрочно освобожден по решению суда Советского района города Красноярска

В декабре 2003 года следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело о госизмене в отношении гендиректора компании «ЦНИИмаш-Экспорт» Игоря Решетина и четырех его подчиненных. Поводом для этого стал контракт, заключенный в 1996 году «ЦНИИмаш-Экспорт» с Всекитайской импортно-экспортной корпорацией точного машиностроения. По нему российская компания должна была составить отчет о «численном моделировании аэродинамического обтекания асимметрических моделей в условиях сверхзвукового потока» (спускаемых аппаратов космических кораблей).

Сотрудники «ЦНИИмаш-Экспорт» обвинялись в незаконном экспорте в КНР материалов и технологий, а также в незаконном выполнении работ, которые могли быть использованы «при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники». В октябре подозреваемые были арестованы, и им было предъявлено обвинение.

3 декабря 2007 года Лефортовский суд Москвы приговорил Решетина к 11,5 годам в колонии строгого режима. Остальные фигуранты дела (за исключением Сергея Твердохлебова , который был переквалифицирован в свидетели обвинения и умер до суда) получили от 5 до 11 лет. 19 июня 2012 года Решетин был освобожден досрочно.

17 марта 2006 года следственный отдел Управления ФСБ по Новосибирской области предъявил обвинение в разглашении гостайны заведующему лабораторией кинетики процессов горения новосибирского Института химической кинетики и горения (ИХКГ) СО РАН Олегу Коробейничеву. Следователи ФСБ предполагали, что ученый разгласил гостайну в одной из работ, подготовленных по гранту США , а также передавал в научно-исследовательский центр минобороны США секретную информацию о разрабатываемых в РФ новых видах твердого ракетного топлива.

С Коробейничева взяли подписку о невыезде. Согласно публикациям СМИ, в декабре 2006 года дело в отношении ученого было передано в суд, процесс слушания был закрытым. Академики РАН Юрий Цветков и Юрий Молин, а также тогдашний руководитель ИХКГ СО РАН Сергей Дзюба направили обращение в Общественную палату РФ в защиту Коробейничева, где указали на открытый характер работ обвиняемого.

25 мая 2007 года следственный отдел УФСБ по Новосибирской области прекратил уголовное дело, так как секретная связь ученого с Пентагоном не подтвердилась.

16 марта 2010 года в Санкт-Петербурге были арестованы 56-летний Святослав Бобышев и 57-летний Евгений Афанасьев — профессора кафедры «Стартовые технические комплексы ракет и космических аппаратов» Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д. Ф. Устинова.

Их обвиняли в передаче Китаю сведений, касавшихся динамики движения в воде межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» при подводном старте. За переданные данные они получили $7 тыс. вознаграждения. Оба фигуранта дела свою вину отрицали. 20 июня 2012 года Афанасьев был приговорен к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, Бобышев — к 12 годам колонии строгого режима. 11 апреля 2015 года Афанасьев скончался в колонии в Ульяновской области от инфаркта.

В мае 2015 года по обвинению в госизмене и передаче секретных сведений был арестован сотрудник ЦНИИмаш и преподаватель Московского государственного технического университета ( МГТУ ) им. Н. Э. Баумана 74-летний Владимир Лапыгин. В 1987-2005 годах он был начальником Научно-технического центра аэрогазодинамики ЦНИИмаш, участвовал в разработке ракет-носителей и возвращаемых космических аппаратов.