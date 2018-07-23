фото vlg.newdaypost.ru Кому верить, если даже сотрудники полиции могут оказаться мошенниками? Такой факт установлен в Муроме.
На днях городской суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника полиции. Он признан виновным в совершении ряда действий по обману банковских учреждений.
Являясь участковым уполномоченным полиции ОМВД России «Муромский», в марте 2014 года мужчина заключил с одним из банков договор агентирования. Мошенник в форме подыскивал физических лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, чтобы оформить на них кредит в банке.
Под предлогом выяснения анкетных данных, подлежащих вводу в базу данных подучетных лиц, он и его соучастник выясняли персональные данные человека, фотографировали его. После этого от его имени готовили и направляли заявку в банк на получение кредита.
Сотрудники кредитного учреждения, также не осведомленные о преступных намерениях злоумышленников, давали одобрение заявкам, после чего соучастники, используя копии чужих паспортов, готовили пакет документов по кредитованию, подделывали подписи.
Таким способом в конце марта — начале апреля 2014 года
ими были похищены деньги банка по четырем кредитам на суммы 38 тыс. рублей, 49,5 тыс. рублей, 46,5 тыс. рублей и 56 тыс. рублей. Денежные средства делились между подельниками.
По двум фактам банком было отказано в кредитовании на сумму 49,5 тыс. рублей и 34 тыс. рублей, что не позволило преступникам довести задуманное до конца.
Суд назначил бывшему полицейскому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
Уголовное преследование соучастника Г. прекращено за примирением сторон, с полным возмещением банку причиненного ущерба.