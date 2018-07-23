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Пенсионерка заплатит 18 тысяч рублей за выращивание мака на Бору
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Пенсионерка заплатит 18 тысяч рублей за выращивание мака на Бору 

Newsroom24 34 минуты назад
Фото: Newsroom24
80-летняя жительница Бора привлечена к уголовной ответственности за выращивание мака на земельном участке. Об этом сообщается на сайте Борского городского суда.
Согласно информации, в прошлом году пожилая женщина вырастила в своей теплице 33 растения вида «Мак снотворный» в стадии созревания плодов. Растения были изъяты для проведения экспертизы, в результате которой было подтверждено содержание в них наркотических средств. Отмечается, что пенсионерка выращивала мак для использования в личных целях без цели сбыта.
Кроме того, в ходе проведения следственных действий нарушительница угрожала правоохранителям вилами и нанесла удар сумкой по спине дознавателя, заполнявшей протокол осмотра места происшествия.
По решению суда, за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства и за угрозу применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей женщина привлечена к уголовной ответственности. Ей назначено наказание в виде штрафа в 18 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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