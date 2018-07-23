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Начальника островской почты судили за хищения
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Начальника островской почты судили за хищения 

АиФ Северо-запад 38 минут назад
Фото: АиФ Северо-запад
Начальник почтового отделения в Островском районе осуждена за хищение денежных средств. Ей вменена статься УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере».
Как рассказали в прокуратуре островского района, с апреля по август 2017 года женщина, занимающая должность начальника одного из отделений почтовой связи в Острове, используя свое служебное положение, совершила хищение вверенных ей денежных средств, принадлежащих ФГУП «Почта России», в сумме около 380 тыс. рублей. Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, ей придется выплатить похищенные деньги.
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