Суд продлил до 26 августа арест повредившему картину И. Репина в Третьяковской галерее

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении И. Подпорина до 26 августа», — огласила решение судья Наталья Чепрасова.

В ходе судебного заседания следователь отметил, что И. Подпорин обвиняется в совершении тяжкого преступления и, находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда или воспрепятствовать расследованию дела. Следователь просил продлить срок ареста до 26 августа в связи с тем, что необходимо закончить следственные действия и провести психиатрическую экспертизу в отношении И. Подпорина.

Сам И. Подпорин заявил, что не собирается скрываться от органов следствия. «Я не собираюсь скрываться и готов явиться по первому вызову», — сказал он.

Адвокат Анна Лубягина, в свою очередь, заявила о несостоятельности доводов следствия. «У следствия есть только предположения о том, что мой подзащитный может скрыться от следствия и суда. Также одна лишь тяжесть преступления не является основанием для заключения под стражу», — сказала адвокат и попросила суд назначить И. Подпорину наказание в виде домашнего ареста.

Обвинение в полной мере поддержало ходатайство следователя. «Я считаю, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению, так как И. Подпорин был ранее судим и может скрыться от органов следствия и суда или иным способом помешать расследованию», — заявил прокурор.

Замоскворецкий суд ранее санкционировал арест И. Подпорина до 26 июля. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного наследия народов РФ »).

Согласно экспертизе, ущерб картине И. Репина составил не менее 30 млн руб. Обязательства по выплате стоимости реставрационных работ взял на себя Сбербанк

Ранее сообщалось, что 25 мая в 21:00 в полицию от сотрудника охраны Третьяковской галереи поступило сообщение о повреждении картины. Полицейские прибыли на место и задержали гражданина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил в трех местах полотно картины И. Репина. От падения стекла также пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не были повреждены. Картина изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую Третьяковской галереи.

На видео, опубликованном полицией, И. Подпорин заявил, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил 100 гр. водки.