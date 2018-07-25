Суд продлил арест повредившему картину Репина

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Игорю Подпорину, который в Третьяковской галерее повредил картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», сообщает ТАСС.
«Удовлетворить ходатайство следователя и продлить арест Подпорину до 26 августа», — огласила решение судья.
Ранее прокурор заявила, что ущерб картине Репина составил не менее 30 млн рублей.
26 мая 37-летний мужчина нанёс несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст был повреждён в трёх местах.