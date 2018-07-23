Следствие просит продлить арест повредившему картину Репина в Третьяковке 

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Следствие просит продлить срок ареста Игорю Подпорину, повредившему картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы, судебное заседание назначено на 25 июля.
"В суд поступило ходатайство следственных органов о продлении Подпорину меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказала представитель суда, не уточнив на какой срок следователи просят продлить арест обвиняемому. «Заседание назначено на 25 июля в 16:05», — уточнила Эмилия Хиль.
Сообщение о повреждении картины поступило в полицию вечером 25 мая. Полицейские задержали злоумышленника, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно. Возбуждено уголовное дело, статья обвинения переквалифицирована с ч. 1 ст. 243 УК РФ на ч. 2 той же статьи ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов"), которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Источник в правоохранительных органах ранее сообщил ТАСС, что задержанный 37-летний мужчина пояснил полиции, что повредил картину из-за «недостоверности изображенных на полотне исторических фактов».