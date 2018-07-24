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В Узбекистане завели дело на руководство школы, где избивали учеников
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В Узбекистане завели дело на руководство школы, где избивали учеников 

РИА Новости 1 час назад
ТАШКЕНТ, 24 июл — РИА Новости. Прокурор узбекского Самарканда возбудил уголовное дело по факту избиения учащихся одной из местных специализированных школ для мальчиков, ее директор задержан, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.
Накануне местное интернет-издание gazeta.uz сообщила, что администрация спецшколы для подростков систематически избивает учащихся, а также привлекает их к тяжелому физическому труду. Генеральная прокуратура и министерство народного образования республики после публикации начали проверку в спецшколе.
"В ходе проверки выяснилось, что директор школы Шухрат Садинов и другие должностные лица жестоко обращались с несовершеннолетними воспитанниками 2001, 2006 и 2003 года рождения, которые не придерживались школьных правил. В частности, администрация систематически избивала их, подвергала мучениям, наносила телесные повреждения разной степени тяжести", — уточнил собеседник агентства. В частности, в ходе проверки судмедэксперты провели освидетельствование 90 воспитанников спецшколы.
По данным Генпрокуратуры, в отношении директора и ряда сотрудников спецшколы возбуждено уголовное дело по статьям УК республики «истязания, совершенные в отношении несовершеннолетнего» и «превышение власти или должностных полномочий». Данные статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы до пяти лет.
"Садинов задержан, в его отношении рассматривается применение санкции в виде заключения под стражу", — добавил представитель Генпрокуратуре. По его словам, в отношении остальных должностных лиц в настоящее время формулируется степень вины каждого причастного.
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