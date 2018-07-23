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Уголовное дело завели на гатчинского психиатра за фиктивный диагноз ради показателей
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Уголовное дело завели на гатчинского психиатра за фиктивный диагноз ради показателей 

Ivyborg.ru 47 минут назад
Следственные органы возбудили уголовное дело на заведующего мужским отделением психиатрической больницы в городе Гатчина, который более 2,5 лет назад ради роста показателей наполняемости учреждения поставил мужчине фиктивный диагноз, из-за чего тот лишился водительских прав, сообщает СУСК РФ по Ленинградской области
По версии следствия, в декабре 2015 года врач психиатрической больницы №1 имени Кащенко «с целью повышения показателей наполняемости отделения… внес заведомо ложные сведения в медицинскую карту о пребывании мужчины на стационарном лечении».
Уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями».
Как уточняет СУСК, подозреваемый психиатр дал признательные показания и сотрудничает со следствием. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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