Уголовное дело завели на гатчинского психиатра за фиктивный диагноз ради показателей

По версии следствия, в декабре 2015 года врач психиатрической больницы №1 имени Кащенко «с целью повышения показателей наполняемости отделения… внес заведомо ложные сведения в медицинскую карту о пребывании мужчины на стационарном лечении».

Уголовное дело возбуждено по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Как уточняет СУСК, подозреваемый психиатр дал признательные показания и сотрудничает со следствием. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.