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Членов ОПГ «Законовские» осудили за нападение на адвоката Тамази Керимова
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Членов ОПГ «Законовские» осудили за нападение на адвоката Тамази Керимова 

Волга Ньюс 59 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Гафурова признали виновным в пособничестве и подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, по найму, путем подкупа; незаконном приобретении, сбыте, хранении и ношении оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Ковегина также признали виновным в незаконном обороте оружия и взрывчатки. А Семина судили в связи с пособничеством и подстрекательством к нападению на адвоката.
Напомним, в апреле 2016 г. Гафуров по договоренности с заказчиком предложил Семину найти исполнителя для нападения на Тамази Керимова за 110 тыс. рублей. Семин согласился и предложил «работу» знакомому, который 29 апреля 2016 г. вместе с двумя другими мужчинами напали на жертву. Потерпевшего в результате госпитализировали.
Кроме того, в 2016 г. Гафуров незаконно приобрел для последующего сбыта пистолет, переделанный из газового сигнального, и семь патронов, а также ручную осколочную гранату Ф-1 со взрывателем. Оружие он впоследствии безвозмездно передал Ковегину. Весь арсенал в итоге изъяли у Ковегина при обыске.
Суд Железнодорожного района Самары приговорил Гафурова к трем годам лишения свободы, Семина — к двум годам, Ковегина — к шести месяцам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
В отношении Гафурова и Семина, обвиняемых по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), уголовные дела выделены в отдельные производства, предварительное расследование по которым продолжается.
Следствие официально так и не назвало имя заказчика нападения на Керимова.
Напомним, Денис Ковегин в декабре 2017 г. уже получил срок за убийство бизнесмена Винокурова.
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