В Вологодской области арестовали мужчину, напавшего на инвалида с ножом

"По версии следствия, 16 июля 2018 года около 15 часов 30 минут в торговом зале магазина в поселке Молочном города Вологды подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на мужчину-инвалида и нанес ему в область головы, лица и шеи не менее 10 ударов имевшимся при себе ножом, но был остановлен сотрудниками и посетителями магазина", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый арестован.

По данным следствия, с пострадавшим инвалидом мужчина не был знаком, мотивы его действий устанавливаются.