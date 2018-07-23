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В Вологодской области арестовали мужчину, напавшего на инвалида с ножом
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В Вологодской области арестовали мужчину, напавшего на инвалида с ножом 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который в пьяном виде ударил ножом не менее 10 раз инвалида в поселке Молочный Вологды, сообщает региональное управление СК.
"По версии следствия, 16 июля 2018 года около 15 часов 30 минут в торговом зале магазина в поселке Молочном города Вологды подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, напал на мужчину-инвалида и нанес ему в область головы, лица и шеи не менее 10 ударов имевшимся при себе ножом, но был остановлен сотрудниками и посетителями магазина", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый арестован.
По данным следствия, с пострадавшим инвалидом мужчина не был знаком, мотивы его действий устанавливаются.
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