В Зауралье государство получило с заключенных почти полмиллиона

Прокурорские проверки в Макушинском районе помогли государству обогатиться почти на полмиллиона рублей. Сотрудники ведомства направили в суд 20 исковых заявлений о взыскании с осужденных денежных средств, затраченных на оплату лечения потерпевших.

Так, в одном из случаев установлено, что приговором суда гражданин признан виновным в совершении ряда преступлений против личности, в том числе «Покушение на убийство». Жертва злоумышленника получила телесные повреждения и проходила лечение в ГБУ «Макушинская центральная районная больница». Сумма денежных средств, затраченных на лечение за счет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области превысила 24 тысячи рублей. Согласно действующему законодательству расходы медицинской организации на оплату оказанной медпомощи застрахованному гражданину вследствие причинения вреда подлежат возмещению лицом, причинившим вред здоровью. Поэтому осужденный обязан возместить затраты, которые понесла страховая компания.

По информации пресс-службы Прокуратуры Курганской области, всего по фактам прохождения медицинского лечения в результате преступных посягательств с осужденных взысканы средства на общую сумму свыше 400 000 рублей.

Погасить судебные иски заключенным помогает трудоустройство в по месту «отсидки». К примеру, в Исправительных учреждениях Курганской области осужденные трудятся на погрузочно-разгрузочных работах, собирают дома из оцилиндрованного бревна, занимаются распилом леса, а в столярном, на столярном участке изготавливают окна, двери, садовую мебель, погонаж.