За подключение к нефтепроводам введут уголовное наказание

Граждане, которые самовольно подключились к нефтепроводам и газопроводам, будут нести уголовную ответственность. Соответствующий закон Комитет Совета Федерации по экономполитике одобрил для принятия на пленарном заседании палаты.

В последние годы наблюдается увеличение случаев самовольного подключения к газопроводам и нефтепроводам. Нередко это приводит к авариям и природным катастрофам, но уголовной ответственности за это нарушение в законодательстве нет.

Закон предусматривает, что в случае повторного подключения нарушителя будет ждать уже не административный штраф, а уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы. Если же гражданин подключился к магистральному трубопроводу, то он может попасть в тюрьму на 4 года. Если человек из корыстных или хулиганских побуждений повредил или разрушил газопровод или нефтепровод, его ждёт тюремное заключение сроком 5 лет.

Если это нарушение совершила группа лиц по предварительному сговору, каждого ждёт наказание до 6 лет лишения свободы. В случае смерти человека по вине нарушителя ему грозит 8-летний тюремный срок.