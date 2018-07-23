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За подключение к нефтепроводам введут уголовное наказание
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За подключение к нефтепроводам введут уголовное наказание 

Парламентская газета 33 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Граждане, которые самовольно подключились к нефтепроводам и газопроводам, будут нести уголовную ответственность. Соответствующий закон Комитет Совета Федерации по экономполитике одобрил для принятия на пленарном заседании палаты.
В последние годы наблюдается увеличение случаев самовольного подключения к газопроводам и нефтепроводам. Нередко это приводит к авариям и природным катастрофам, но уголовной ответственности за это нарушение в законодательстве нет.
Закон предусматривает, что в случае повторного подключения нарушителя будет ждать уже не административный штраф, а уголовная ответственность — до двух лет лишения свободы. Если же гражданин подключился к магистральному трубопроводу, то он может попасть в тюрьму на 4 года. Если человек из корыстных или хулиганских побуждений повредил или разрушил газопровод или нефтепровод, его ждёт тюремное заключение сроком 5 лет.
Если это нарушение совершила группа лиц по предварительному сговору, каждого ждёт наказание до 6 лет лишения свободы. В случае смерти человека по вине нарушителя ему грозит 8-летний тюремный срок.
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