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На руководство вуза в Твери завели уголовное дело за покупку экзаменов
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На руководство вуза в Твери завели уголовное дело за покупку экзаменов 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о коммерческом подкупе возбуждено в отношении руководства тверского филиала Московского гуманитарно-экономического университета. Как сообщили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК России по Тверской области, преподаватели брали деньги у студентов за госэкзамены и защиту дипломов.
"По версии следствия, в период с 7 по 10 мая 2018 года должностными лицами из числа преподавательского состава, выполняющими управленческие функции в Тверском институте, осуществлялось взимание со студентов денежных средств за совершение незаконных действий, выразившихся в сдаче ими государственных экзаменов и защите выпускных квалификационных работ, а также в получении на их основе документов об образовании и о квалификации государственного образца", — сказали в пресс-службе.
При этом некоторые студенты не присутствовали на госэкзаменах, но получили хорошие оценки. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп».
В СК добавили, что также установлены многочисленные нарушения в организации как учебного процесса, так и порядка проведения государственной итоговой аттестации.
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