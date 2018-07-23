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Два нигерийца с FAN ID задержаны на российско-эстонской границе
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Два нигерийца с FAN ID задержаны на российско-эстонской границе 

Ivyborg.ru 1 час назад
Сотрудниками пограничной службы при попытке проникнуть в Евросоюз задержаны два гражданина Нигерии. Иностранцы пытались пересечь границу 21 июля в пункте пропуска «Ивангород».
Африканцы прибыли в Россию якобы на чемпионат мира, но собирались попасть в Европу. Как выяснилось, старшему болельщику 40 лет, а его младшему товарищу 29. В отношении задержанных составлены протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил режима пребывания в РФ».
С учетом задержанных в Ивангороде нигерийцев, количество иностранцев, остановленных пограничниками, с начала ЧМ, приближается к 70.
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