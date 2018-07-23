Возле трассы в Вольском районе найдено тело мужчины

Вблизи федеральной трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» 19 июля 2018 года, в районе села Куриловка Вольского района было найдено тело неизвестного мужчины, на вид которому 50-70 лет, с признаками насильственной смерти. Информация об этом поступила в правоохранительные органы . Как сообщает областной Следственный комитет, по результатам исследования смерть наступила в результате колото-резаного проникающего ранения с повреждением сердца. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 Уголовного кодекса «убийство».

Благодаря грамотной работе следователей была установлена личность погибшего. Им оказался уроженец Самарской области . Мужчина осуществлял работы по выпасу животных в Воскресенском районе.

По версии следователей, 16 июля 2018 года между потерпевшим и его «коллегой», находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт. Последний высказал потерпевшему претензии по поводу работы ненадлежащего качества. В ходе ссоры ударил потерпевшего ножом в грудь. От чего мужчина скончался на месте. Злоумышленник сообщил об этом работодателям. Они же вывезли тело погибшего за пределы района.

"На первоначальном этапе следствия подозреваемый дал признательные показания по обстоятельствам произошедшего, а также показал место сокрытия орудия убийства", — рассказали в ведомстве.