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На Кубани подростков признали виновными в сексуальном насилии над девочкой
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На Кубани подростков признали виновными в сексуальном насилии над девочкой 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Подростки признаны виновными в сексуальном насилии над девочкой в Краснодарском крае.
Следствием и судом установлено, что подростки с девочкой учились в одной школе и были знакомы. 24 сентября 2017 года двое несовершеннолетних в недостроенном здании, совершили в отношении школьницы иные действия сексуального характера. На следующий день аналогичным образом также совершили в отношении потерпевшей сексуальное насилие, но теперь уже подростков было трое.
«О данных фактах потерпевшая из-за стеснения и боязни никому не говорила. Лишь спустя время рассказала родителям», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Суд вынес вердикт — в зависимости от роли каждого в деле юным преступникам назначены наказания в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии для несовершеннолетних сроком от 1 до 3 лет. В законную силу приговор пока не вступил.
Напомним, в Краснодаре мужчина изнасиловал 18-летнюю девушку.
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