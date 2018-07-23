На Кубани подростков признали виновными в сексуальном насилии над девочкой

Подростки признаны виновными в сексуальном насилии над девочкой в Краснодарском крае

Следствием и судом установлено, что подростки с девочкой учились в одной школе и были знакомы. 24 сентября 2017 года двое несовершеннолетних в недостроенном здании, совершили в отношении школьницы иные действия сексуального характера. На следующий день аналогичным образом также совершили в отношении потерпевшей сексуальное насилие, но теперь уже подростков было трое.

«О данных фактах потерпевшая из-за стеснения и боязни никому не говорила. Лишь спустя время рассказала родителям», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд вынес вердикт — в зависимости от роли каждого в деле юным преступникам назначены наказания в виде лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии для несовершеннолетних сроком от 1 до 3 лет. В законную силу приговор пока не вступил.