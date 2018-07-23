Сообщившая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула Россию 

Передавшая СМИ видео избиения заключенного ярославской колонии N1 адвокат Ирина Бирюкова покинула Россию, пишет «Коммерсантъ».
Она рассказала изданию, что уехала из страны 21 июля, на следующий день после публикации видео.
Отмечается, что адвокат обратилась в российские официальные органы за государственной защитой для себя и своей семьи. Правозащитный фонд «Общественный вердикт» оценивает угрозу личной расправы с адвокатом как «более чем реальную».
Также сообщается, что до отъезда она обратилась во ФСИН с заявлением об отстранении от работы непосредственных участников избиения.
Ранее шесть сотрудников ярославской колонии были задержаны после сообщений о пытках.