Сообщившая о пытках в ярославской колонии адвокат покинула Россию

Передавшая СМИ видео избиения заключенного ярославской колонии N1 адвокат Ирина Бирюкова покинула Россию , пишет «Коммерсантъ».

Она рассказала изданию, что уехала из страны 21 июля, на следующий день после публикации видео.

Отмечается, что адвокат обратилась в российские официальные органы за государственной защитой для себя и своей семьи. Правозащитный фонд «Общественный вердикт» оценивает угрозу личной расправы с адвокатом как «более чем реальную».

Также сообщается, что до отъезда она обратилась во ФСИН с заявлением об отстранении от работы непосредственных участников избиения.

Ранее шесть сотрудников ярославской колонии были задержаны после сообщений о пытках.