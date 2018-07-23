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В администрации Усть-Ишимского района начались обыски
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В администрации Усть-Ишимского района начались обыски 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Как сообщает СУ СКР по Омской области, а в администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области идут обыски. Возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Круг причастных к преступлению должностных лиц пока устанавливается.
Связано уголовное дело с программой по переселению граждан из аварийного жилья. Как считает следствие, местные чиновники не контролировали строительные работы по возведению жилья для переселенцев, в итоге дома были сданы с существенными недоделками. Территорию вокруг домов не благоустроили, дефекты найдены в вентиляционной, отопительной системах, гидроизоляции кровли домов.
— Несмотря на значительные огрехи строительства индивидуальному предпринимателю за приобретенные жилые помещения, всего 31 объект, были перечислены денежные средства в общей сумме свыше 33 млн руб., — уточнили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.
Дело было возбуждено по итогам прокурорской проверки в отношении неустановленных должностных лиц администрации Усть-Ишимского района.
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