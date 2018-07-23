В Кемеровской области мужчина «воспитывал» сына побоями

По данным ведомства, 43-летний мужчина с сентября 2017-го по май 2018 года наносил побои своему несовершеннолетнему ребёнку. Как выяснили следователи, мужчина бил сына, как правило, ремнем, в последний раз ударил его кулаком.

"Следствию обвиняемый пояснил, что делает так, чтобы сын вырос нормальным человеком, а это — воспитание. Отец пояснил, что на потерпевшего периодически жаловались в школе, так как он хулиганил и плохо себя вел", — говорится в сообщении.

По словам обвиняемого, просто слова на сына воздействия не имели.

Следователи выяснили, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной и административной ответственности, злоупотребляет спиртным, преступление совершал в состоянии алкогольного опьянения. Жена и мать его детей в апреле 2018 года скончалась, после чего он воспитывал детей один, отмечает СУСК.