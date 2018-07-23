Ещё
Конфликт в поселке Карелии закончился стрельбой и смертью человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конфликт в поселке Карелии закончился стрельбой и смертью человека 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Обвиняемым по уголовному делу является 57-летний мужчина.
В Карелии 57-летнего мужчину обвиняют в убийстве. Расследованием уговлоного дела занимается следственный отдел по Петрозаводска, сообщает СУ СК по РК.
По версии следователей, вечером 20 июня мужчина, находясь в поселке Лоймола в Суоярвском районе, в ходе конфликта с местным жителем дважды выстрелил в него из охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте, а обвиняемый был задержан и заключен под стражу. По делу проводятся следственные действия, обстоятельства устанавливаются. Наказание за подобное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
На кухне питерской квартиры найден самый дорогой холодильник в мире Генерала Дрыманова в «Лефортово» попросили стирать в тазике Следком: Пропавшие на Янисъярви мужчина и женщина погибли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам128
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор301
Украина приготовилась перехватывать российские корабли94
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России96
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение