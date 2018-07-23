Конфликт в поселке Карелии закончился стрельбой и смертью человека

Обвиняемым по уголовному делу является 57-летний мужчина.

По версии следователей, вечером 20 июня мужчина, находясь в поселке Лоймола в Суоярвском районе, в ходе конфликта с местным жителем дважды выстрелил в него из охотничьего ружья. Потерпевший скончался на месте, а обвиняемый был задержан и заключен под стражу. По делу проводятся следственные действия, обстоятельства устанавливаются. Наказание за подобное преступление предусмотрено до 15 лет лишения свободы.