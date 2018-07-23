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Пьяный нижегородец зарезал спящего брата
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Пьяный нижегородец зарезал спящего брата 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
В Приокском районе задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в убийстве старшего брата. Злоумышленник сознался в содеянном, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Нижегородской области.
Как установили следователи, братья жили вдвоем на пенсию старшего из них. По словам подозреваемого, родственник постоянно издевался над ним. Это и послужило мотивом убийства. Днем 22 июля, когда брат заснул, нетрезвый злоумышленник нанес ему смертельное ножевое ранение в шею.
По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете у психиатра. Расследование продолжается.
Напомним, житель Балахны зарубил гостя топором и два дня прятал труп дома.
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