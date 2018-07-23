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Семнадцать лет спустя. В Бурятии задержали маньяка, убившего девушку и школьницу
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Семнадцать лет спустя. В Бурятии задержали маньяка, убившего девушку и школьницу 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Бурятии задержан житель Челябинска. Его обвиняют в убийствах, совершенных много лет назад в Северобайкальске.
Тело 12-летней школьницы обнаружили 29 сентября 2000 года в лесу на окраине города. 21-летняя девушка была убита в августе 2002 года. Ее нашли на обочине дороги между Северобайкальском и пригородным поселком. Перед смертью обе жертвы были изнасилованы.
Оба преступления долгое время оставались нераскрытыми. Лишь недавно сотрудники полиции вышли на след жителя Челябинска, который в годы совершения преступлений находился в Северобайкальске.
Когда 42-летний мужчина вновь приехал в Северобайкальск к родственникам, его задержали. После первых вопросов мужчина все понял и написал чистосердечное признание. Во время допроса он подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений. При проверке его показаний следователи нашли в указанном мужчиной месте сумку убитой девушки.
Злоумышленник заключен под стражу, ему предъявлено обвинение.
Следователи проверяют версию о причастности мужчины к другим схожим преступлениям, совершенным в Бурятии и других регионах.
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