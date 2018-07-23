В Саратове приятель забил хозяина за бардак в съемной квартире

Саратове под стражу попал гражданин, которого обвинили в убийстве приятеля.

Как уточнили «Новостям Саратова» в СУ СК РФ , подсудимый забил хозяина квартиры, у которого снимал жилье. По данным следствия, 18 июля поступили данные о гибели 42-летнего мужчины.

Его труп нашли в квартире дома № 17 по улице 2-й Прокатной.

Причем, 29-летний рецидивист сам сдался властям, и рассказал о содеянном. Причиной пьяной ссоры, разгоревшейся, 17 июля он назвал беспорядок в квартире, который устроил сам хозяин. Эксперты признали, что пострадавший умер от тупой сочетанной травмы тела с повреждением костей скелета и внутренних органов.

Заснувший после преступления саратовец сейчас отправился под стражу.