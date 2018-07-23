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В Саратове приятель забил хозяина за бардак в съемной квартире
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В Саратове приятель забил хозяина за бардак в съемной квартире 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В Саратове под стражу попал гражданин, которого обвинили в убийстве приятеля.
Как уточнили «Новостям Саратова» в СУ СК РФ, подсудимый забил хозяина квартиры, у которого снимал жилье. По данным следствия, 18 июля поступили данные о гибели 42-летнего мужчины.
Его труп нашли в квартире дома № 17 по улице 2-й Прокатной.
Причем, 29-летний рецидивист сам сдался властям, и рассказал о содеянном. Причиной пьяной ссоры, разгоревшейся, 17 июля он назвал беспорядок в квартире, который устроил сам хозяин. Эксперты признали, что пострадавший умер от тупой сочетанной травмы тела с повреждением костей скелета и внутренних органов.
Заснувший после преступления саратовец сейчас отправился под стражу.
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