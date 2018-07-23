В Ивановской области подросток тяжело ранил сверстника из обреза

Накануне в Кинешемскую центральную райбольницу поступил с огнестрельным ранением грудной клетки 15-летний житель Заволжского района. По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия.

"По данным следствия, 22 июля 2018 года между подростками произошла ссора из-за девушки, в ходе которой подозреваемый выстрелил в потерпевшего из обреза охотничьего ружья. Как пояснил подросток, он хотел припугнуть знакомого, для чего и сходил домой за обрезом", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Котова , сперва подростки выясняли отношения на словах, потом ударили друг друга, а затем старший пошел за оружием. Со слов подозреваемого, ружье он нашел около года назад у колодца возле дома.

Раненому успели вовремя оказать медицинскую помощь, прооперировали, и сейчас его состояние оценивается как стабильное.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.