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«Роковой удар в сердце»: следователи рассказали подробности убийства на центральной площади Малой Пурги
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«Роковой удар в сердце»: следователи рассказали подробности убийства на центральной площади Малой Пурги 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
7 июля в самом центре Малой Пурги (Удмуртия) нашли тело зверски убитого 24-летнего Александра Петрова* (имя и фамилия изменены. Прим. ред.). Его обнаружили прямо у здания районной библиотеки. Сейчас следователи сообщили о задержании третьего подозреваемого.
Что на самом деле произошло на центральной площади села?
Ограбили и убили
Все случилось в ночь с 6 на 7 июля. В протоколах говорится, что в тот вечер Александр познакомился с компанией молодых людей, которые отдыхали в центре села. Среди них были и несовершеннолетние дети.
По словам руководителя Завьяловского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртии Рустама Галиуллина, между ними произошла ссора, во время которой часть компании ушла. Остальные ребята вместе с Александром отошли за здание районной библиотеки.
— Несколько человек начали бить потерпевшего, после чего двое из этой группы нанесли ножевые ранения. Один из ударов попал в сердце, именно он оказался роковым, молодой человек скончался на месте преступления, — добавил Рустам Галиуллин.
Подозреваемые забрали у Александра все ценные вещи и скрылись. Обнаружили тело молодого человека прохожие.
Установили подозреваемых благодаря камерам
Приехавшие на место полицейские в первую очередь проверили камеры видеонаблюдения, которые находятся на районной библиотеке. С помощью них удалось установить всех, кто был на площади в тот роковой вечер.
— На теле потерпевшего было множество ножевых и телесных повреждений. Поэтому была создания следственная группа, на место выехали десятки специалистов, — рассказал Рустам Галиуллин.
Среди подозреваемых сразу числились двое молодых людей: 17 и 18 лет. Все они находятся под арестом. Также сейчас по делу задержан третий подозреваемый 18-летний житель Агрыза.
По мнению следователей, это преступление вызвало большой общественный резонанс, так как все произошло в общественном месте. Несмотря на наличие освещения на центральной площади села остается этот закуток, где произошло убийство. Сейчас представители управления направили в адрес администрации представление об устранении нарушения. — Также будет внесено представление в отдел местный отдел полиции, чтобы за этим местом пристально следили, — заключил Рустам Галиуллин.
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