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Миасский интернет-экстремист получил два года
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Миасский интернет-экстремист получил два года 

АиФ 25 минут назад
Фото: АиФ
К двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года приговорил Миасский городской суд 25-летнего местного жителя, не соблюдавшего политкорректность в сети «Интернет», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 282 УК РФ — возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства людей по признакам расы, национальности, происхождения, совершенные публично. Суд установил, что в 2015-2017 годах миасский националист разместил на своей странице в социальной сети изображения, содержащие призывы к применению физического насилия к этнической общности, а также аудиофайл, признанный решением Курганского городского суда экстремистским материалом, содержащий призыв к насильственным действиям в отношении неопределенной группы лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.
Уголовное дело было возбуждено по материалам проведенной специалистами УФСБ России по Челябинской области проверки.
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