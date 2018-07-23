Миасский интернет-экстремист получил два года

К двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года приговорил Миасский городской суд 25-летнего местного жителя, не соблюдавшего политкорректность в сети «Интернет», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

Молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 282 УК РФ — возбуждение ненависти и вражды, унижение человеческого достоинства людей по признакам расы, национальности, происхождения, совершенные публично. Суд установил, что в 2015-2017 годах миасский националист разместил на своей странице в социальной сети изображения, содержащие призывы к применению физического насилия к этнической общности, а также аудиофайл, признанный решением Курганского городского суда экстремистским материалом, содержащий призыв к насильственным действиям в отношении неопределенной группы лиц по признакам национальной и расовой принадлежности.