В Башкирии спор мужчин закончился перестрелкой

35-летний житель Магнитогорска подозревается в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии , в одном из кафе Баймака мужчина выстрелил местному жителю в голову.

По версии следствия, накануне ночью в кафе между мужчинами завязалась ссора. Подозреваемый был нетрезв. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и выстрелил в голову 22-летнему парню. Потерпевшему удалось выжить благодаря своевременно оказанной медпомощи.

— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, решаются вопросы об избрании в отношении него меры пресечения и о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировали в СК по Башкирии.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook