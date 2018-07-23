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В Башкирии спор мужчин закончился перестрелкой
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В Башкирии спор мужчин закончился перестрелкой 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
35-летний житель Магнитогорска подозревается в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Как сообщает СК по Башкирии, в одном из кафе Баймака мужчина выстрелил местному жителю в голову.
По версии следствия, накануне ночью в кафе между мужчинами завязалась ссора. Подозреваемый был нетрезв. В ходе конфликта он достал травматический пистолет и выстрелил в голову 22-летнему парню. Потерпевшему удалось выжить благодаря своевременно оказанной медпомощи.
— В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемый задержан, решаются вопросы об избрании в отношении него меры пресечения и о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировали в СК по Башкирии.
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