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В Москве задержан подозреваемый в ограблении банка на 15 млн рублей
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В Москве задержан подозреваемый в ограблении банка на 15 млн рублей 

Банки.ру 13 минут назад
Столичные полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на банк. Материальный ущерб составил около 15 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД Москвы.
«В дежурную часть ОМВД России по району «Сокол» поступило заявление от сотрудника одного из столичных банков, расположенного на Ленинградском проспекте. По словам заявителя, неизвестный мужчина под предлогом получения банковских услуг проник в помещение организации и стал угрожать сотрудникам предметом, похожим на пистолет, после чего похитил денежные средства и скрылся», — говорится в сообщении ведомства.
В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого — 35-летнего приезжего. «Сотрудники УУР ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками УВД по САО задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
Похищенные денежные средства изъяты.
По признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой», возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление возможных соучастников преступления.
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