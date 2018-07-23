В Нальчике огласят приговор подозреваемым по делу «Тимура и его команды» 

В конце июля,27 числа, в гарнизонном военном суде Нальчика Кабардино-Балкарской Республики огласят приговор бывшему начальнику ингушского центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России, майору полиции Тимуру Хамхоеву, который является главным подозреваемым по делу «Тимура и его команды», сообщают СМИ.
Всего на скамье подсудимых семь человек — 6 полицейских и 1 сотрудник ФСБ. Банда обвиняется в убийстве, пытках, вымогательствах и подделке документов. Экс-начальнику ЦПЭ Ингушетии грозит до 13 лет лишения свободы.
Заместителю полковника полиции Сергею Хандогину грозит 6 лет колонии. Кроме этого, приговор ожидает возглавивший ОВД Сунженского района Ингушетии полковник полиции Магомед Беков. Ему могут дать столько же лет. Начальнику отдела ЦПЭ Андрею Безносюку прокурор попросил 10 лет, еще двум оперативникам — Исе Аспиеву и Алихану Беков — 10 и 16 лет, соответственно. Девять лет колонии могут дать единственному оперативному отдела защиты конституционного строя Мустафе Цороеву.
«ФедералПресс» напоминает, что новосибирский облсуд вынес приговор банде, совершившей убийство из мести.