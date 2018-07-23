Лев Пономарев сообщил о своем задержании в Москве

По словам Пономарева, он стоял у здания Генеральной прокуратуры на Большой Дмитровке с призывом изменить меру пресечения подследственным по делу «Нового величия» Марии Дубовик и Анне Павликовой. Перед пикетом правозащитник отнес обращение на имя генерального прокурора Юрия Чайки с тем же призывом. После этого, подъехали сотрудники полиции, потребовали прекратить пикет.

Пономарева увезли в ОВД «Тверское», обвинения ему пока не предъявлены.

Активистов движения «Новое величие» обвиняют по статье 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества). Десять членов движения были заключены под стражу 16 марта. По данным некоторых СМИ, обвинения построены на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий.